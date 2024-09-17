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ЕС выдаст Украине огромный кредит без участия США – в Брюсселе обдумывают механизм

ЕС выдаст Украине огромный кредит без участия США – в Брюсселе обдумывают механизм

Financial Times со ссылкой на троих участвовавших в переговорах конфидентов пишет, что ЕС планирует привлечь до 40 млрд.

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Все кредиты возвратятся в Евросоюз.Сначала шла накачка деньгами ВПК и обеспечили рост ВВП.Потом передали Украине.ВВП-пустышка.Долг пойдет в рост.Экономика начнет трещать.АУДИ закрывают в Брюсселе.BACF уезжает в Китай.
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СК
Сергей Ковалев
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