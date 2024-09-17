Все кредиты возвратятся в Евросоюз.Сначала шла накачка деньгами ВПК и обеспечили рост ВВП.Потом передали Украине.ВВП-пустышка.Долг пойдет в рост.Экономика начнет трещать.АУДИ закрывают в Брюсселе.BACF уезжает в Китай.

Евгений Суховеев

А вся фишка в том ,что РОССИЯ ничего не отдаст из кредитов ,данных ес и америкой правительству порошенко и зеленского . ВОТ ОНИ И БЕСЯТСЯ Они видят что получается не так ,как они задумали...