Financial Times со ссылкой на троих участвовавших в переговорах конфидентов пишет, что ЕС планирует привлечь до 40 млрд.
ЕС выдаст Украине огромный кредит без участия США – в Брюсселе обдумывают механизм
Комментарии
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VG
Vasily Golov
Все кредиты возвратятся в Евросоюз.Сначала шла накачка деньгами ВПК и обеспечили рост ВВП.Потом передали Украине.ВВП-пустышка.Долг пойдет в рост.Экономика начнет трещать.АУДИ закрывают в Брюсселе.BACF уезжает в Китай.
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17 час.
СК
Сергей Ковалев
дотянут до конца года своей "бурной деятельностью", а там либо шах, либо ишак...
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16 час.
Евгений Суховеев
А вся фишка в том ,что РОССИЯ ничего не отдаст из кредитов ,данных ес и америкой правительству порошенко и зеленского . ВОТ ОНИ И БЕСЯТСЯ Они видят что получается не так ,как они задумали...
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15 час.
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