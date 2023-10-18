Перинчек: Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО

Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что Анкара должна отклонить ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе, а выход из НАТО является чрезвычайно важным вопросом для Турции.
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