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Перинчек: Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО

Перинчек: Турция должна отклонить ратификацию членства Швеции в НАТО

Лидер турецкой партии "Родина" Догу Перинчек заявил, что Анкара должна отклонить ратификацию членства Швеции в Североатлантическом альянсе, а выход из НАТО является чрезвычайно важным вопросом для Турции.

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