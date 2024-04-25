Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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"ПРО ЛИРУ НИ СЛОВА": ЗАХАРОВА РАССКАЗАЛА О ЗАПРЕТНОЙ В США ТЕМЕ. ГЛАВНОЕ - НЕ ОБИДЕТЬ УКРАИНУ?

"ПРО ЛИРУ НИ СЛОВА": ЗАХАРОВА РАССКАЗАЛА О ЗАПРЕТНОЙ В США ТЕМЕ. ГЛАВНОЕ - НЕ ОБИДЕТЬ УКРАИНУ?

Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала о запретной в США теме. Она обратила внимание, что в докладе Госдепа про нарушаемые киевским режимом права человека "нет ни слова про Гонсало Лиру".

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