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Царьград

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Фельдшер в Пермском крае подвергся нападению пациента с ножницами

Фельдшер в Пермском крае подвергся нападению пациента с ножницами

В поселке Яйва Пермского края житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на фельдшера скорой помощи, прибывшего для оказания помощи.

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