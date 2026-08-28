Фельдшер в Пермском крае подвергся нападению пациента с ножницами

В поселке Яйва Пермского края житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, напал на фельдшера скорой помощи, прибывшего для оказания помощи.
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