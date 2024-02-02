В Вашингтоне ищут повод для начала войны с Ираном, заявил американский политический обозреватель Такер Карлсон.
Карлсон заявил о готовности элиты США развязать войну с Ираном
Комментарии
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Геннадий Бережнов
Это война, которую американцы обязательно проиграют, заключил Риттер. И для Ирана, уже более подготовленного нет другого пути как ответить по многочисленным ВМБ США. Это и останавливает их! Потому и Иран возвращает своих из Ирака и Сирии, где они заведомо не защищены и пострадают.
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