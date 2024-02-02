Карлсон заявил о готовности элиты США развязать войну с Ираном

Геннадий Бережнов

Это война, которую американцы обязательно проиграют, заключил Риттер. И для Ирана, уже более подготовленного нет другого пути как ответить по многочисленным ВМБ США. Это и останавливает их! Потому и Иран возвращает своих из Ирака и Сирии, где они заведомо не защищены и пострадают.