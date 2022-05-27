Невролог Бранд заявил, что дрожь в руках указывает на заболевания печени и головного мозга

Тремор рук может возникать по разным причинам. В моменты стресса и волнения дрожь в руках не считается патологией, но в некоторых случаях тремор свидетельствует о развитии опасных заболеваний, сообщил радио Sputnik врач-невролог Павел Бранд.
Тремор рук может возникать по разным причинам. В моменты стресса и волнения дрожь в руках не считается патологией, но в некоторых случаях тремор свидетельствует о развитии опасных заболеваний, сообщил радио Sputnik врач-невролог Павел Бранд.
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