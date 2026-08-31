Политолог Сипров назвал саммит ШОС подготовкой к форуму АТЭС в Китае

Двухдневный саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке является подготовкой к форуму Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, который пройдет в ноябре в Китае, заявил в интервью «360» политолог Вадим Сипров.