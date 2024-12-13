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Разрушения на 95%: Суджанский район Курской области страдает от атак Украины

Разрушения на 95%: Суджанский район Курской области страдает от атак Украины

В приграничном Суджанском районе Курской области, бывший глава района Александр Богачев сообщает о почти полном разрушении населенных пунктов Новоивановка, Дарьино и Плехово после атак украинской стороны.

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