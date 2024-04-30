Военные новости...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Военные новости ★ спецоперация

1 004 подписчика

Американская компания начала производство первого истребителя F-35А для ВВС Польши

Американская компания начала производство первого истребителя F-35А для ВВС Польши

Польское руководство достаточно давно и активно реализует курс милитаризации страны. В Варшаве не скрывают планов создать в перспективе лучшую по всем параметрам армию среди других европейских стран НАТО.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх