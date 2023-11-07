WP указала на конфликт Зеленского с Залужным после гибели Частякова

Сэмми Уэстфолл и Шивон О’Грейди, журналисты издания Washington Post, выразили мнение, что между главнокомандующим вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным и Владимиром Зеленским имеет место конфликт.
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