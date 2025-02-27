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Защита страны и борьба с терроризмом: главные заявления Путина на коллегии ФСБ

Президент США Дональд Трамп продлил на год действие санкций, введенных ранее в отношении России. Кроме того, возобновленный диалог Москвы и Вашингтона невыгоден западным элитам, которые выступают за сохранение нестабильной обстановки в мире.

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