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Хуситы заявили, что атаковали два коммерческих судна

Хуситы заявили, что атаковали два коммерческих судна

Бойцы базирующегося в Йемене мятежного движения "Ансар Алла" – хуситы атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.

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