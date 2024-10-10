Хуситы заявили, что атаковали два коммерческих судна

Бойцы базирующегося в Йемене мятежного движения "Ансар Алла" – хуситы атаковали два коммерческих судна в Красном море и Индийском океане, заявил представитель сформированных повстанцами вооруженных сил Яхья Сариа.
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