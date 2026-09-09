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Мировое обозрение

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В Раде констатировали, что Уиткофф и Кушнер уехали из Киева в большом шоке

В Раде констатировали, что Уиткофф и Кушнер уехали из Киева в большом шоке

Визит американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев 6 сентября завершился, судя по всему, не тем эффектом, на который рассчитывала украинская сторона.

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