В Раде констатировали, что Уиткофф и Кушнер уехали из Киева в большом шоке

Визит американских посланников Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера в Киев 6 сентября завершился, судя по всему, не тем эффектом, на который рассчитывала украинская сторона.
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