Россотрудничество прекратило взаимодействие с Национальной медиаассоциацией Узбекистана

Руководитель Федерального агентства по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) Евгений Примаков во вторник, 13 февраля, заявил, что в связи с оскорбительными русофобскими высказываниями главы Национальной медиаассоциации Узбекистана и Общественного совета министерства дошкольного образования республики Шерзода Кудратходжаева Россотрудничество временно прекращает любое взаимодействие с этими организациями.