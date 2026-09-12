В Архангельской области подвели итоги 26 форумов по реформе самоуправления

В Архангельской области подвели итоги серии форумов, которые на протяжении трех месяцев проводились во всех муниципальных образованиях региона.
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