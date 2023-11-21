Ёко Таро: NieR:Automata была создана, чтобы стать незабываемой На корейском меропр...

Ёко Таро: NieR:Automata была создана, чтобы стать незабываемойНа корейском мероприятии G-STAR 2023 в рамках “Встречи, посвященной непрерывному разговору о производстве NieR Automata” создатель серии NieR Ёко Таро и продюсер серии NieR Ёсуке Сайто рассказали о предстоящих событиях.