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Exynos возвращается: доля однокристальных систем Samsung Exynos на мировом рынке достигла максимума

Exynos возвращается: доля однокристальных систем Samsung Exynos на мировом рынке достигла максимума

За год доля SoC Exynos на глобальном рынке выросла на 3% Однокристальные системы Samsung Exynos укрепляют позиции на мировом рынке: по данным Counterpoint Research, во втором квартале 2026 года на Exynos пришлось 9% глобальных поставок мобильных SoC — это максимальный показатель с начала отслеживания этой статистики в 2024 году.

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