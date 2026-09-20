Exynos возвращается: доля однокристальных систем Samsung Exynos на мировом рынке достигла максимума

За год доля SoC Exynos на глобальном рынке выросла на 3% Однокристальные системы Samsung Exynos укрепляют позиции на мировом рынке: по данным Counterpoint Research, во втором квартале 2026 года на Exynos пришлось 9% глобальных поставок мобильных SoC — это максимальный показатель с начала отслеживания этой статистики в 2024 году.