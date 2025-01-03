Взрывы в Сумах: третий инцидент за день, пять областей наращивают тревогу

В городе Сумы на севере Украины зафиксированы три серии взрывов за один день. Угроза воздушных атак распространяется на Винницкую, Днепропетровскую, Житомирскую, Киевскую и Сумскую области, согласно сообщению издания.
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