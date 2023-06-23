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Куда обращаться и что делать, если управляющая компания плохо работает

Куда обращаться и что делать, если управляющая компания плохо работает

Терпеть невнимательность управляющей компании (УК) не нужно, в случае халатности ее работников или невыполнения обязательств (за которые жители домов ежемесячно платят) можно действовать разными способами — от жалобы до искового заявления в суд.

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