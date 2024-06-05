Федор Конюхов отправится в патриотический поход с Сахалина к Курилам

Global Look Press/Petrov Sergey/news.ru Знаменитый путешественник Федор Конюхов собирается совершить патриотическое путешествие по Охотскому морю к Курильским островам, приуроченное к 80-летию окончания Второй мировой войны, сообщили в Telegram-канале правительства Сахалинской области.
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