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Царьград

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"Рейнджерс" победили "Юту Маммот" 4:2 в НХЛ матчем в Нью-Йорке

"Рейнджерс" победили "Юту Маммот" 4:2 в НХЛ матчем в Нью-Йорке

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграли "Юту Маммот" со счётом 4:2 в матче НХЛ в Нью-Йорке. Отличились Владислав Гавриков, Гейб Перро, Джей Ти Миллер и Ээли Толванен.

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