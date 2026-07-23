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Лантратова посетила украинских военнопленных

Лантратова посетила украинских военнопленных

Алексей Смагин/РИА Новости Лантратова рассказала о посещении украинских военнопленных Олеся Филиппова Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что у них с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом действует договоренность о взаимных посещениях пленных.

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