Лантратова посетила украинских военнопленных

Алексей Смагин/РИА Новости Лантратова рассказала о посещении украинских военнопленных Олеся Филиппова Уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова рассказала, что у них с украинским коллегой Дмитрием Лубинцом действует договоренность о взаимных посещениях пленных.
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