Китай готов стремиться к новым достижениям в построении китайско-вьетнамского сообщества с единой судьбой -- Си Цзиньпин

Пекин, 18 января /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность совместно с руководителями Вьетнама углублять стратегическое взаимодоверие, укреплять практическое сотрудничество и стремиться к новым достижениям в построении стратегически значимого китайско-вьетнамского сообщества с единой судьбой.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)