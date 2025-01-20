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Китай

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Китай готов стремиться к новым достижениям в построении китайско-вьетнамского сообщества с единой судьбой -- Си Цзиньпин

Пекин, 18 января /Синьхуа/ -- Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР Си Цзиньпин выразил готовность совместно с руководителями Вьетнама углублять стратегическое взаимодоверие, укреплять практическое сотрудничество и стремиться к новым достижениям в построении стратегически значимого китайско-вьетнамского сообщества с единой судьбой.

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