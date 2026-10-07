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Zero Hedge

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Ballot Box Jihad: The Non-Violent Conquest Of The West

Ballot Box Jihad: The Non-Violent Conquest Of The West

Ballot Box Jihad: The Non-Violent Conquest Of The West Authored by Robert Williams via Gatestone Institute, "This could be the first election in Sweden where the Muslim immigration that we have had is decisive in a parliamentary election," predicted the leader of the Sweden Democrats, Jimmie Åkesson, days before Sweden's election on September 13.

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