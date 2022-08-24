В Самарской области сотрудники полиции и общественники присоединились к акции «Помоги пойти учиться»

В рамках Всероссийской акции «Помоги пойти учиться» сотрудники полиции ОМВД России по Приволжскому району и представитель Общественного совета при территориальном ОВД Юлия Гаранина навестили малообеспеченную семью, где воспитывается 3 детей.
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