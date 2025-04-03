Россия утвердила Энергостратегию до 2050 года, ожидается подпись

Энергетическая стратегия России до 2050 года согласована и находится в правительстве. Документ будет принят после стратегической сессии по электроэнергетике, которая пройдет 8 апреля, сообщил журналистам министр энергетики РФ Сергей Цивилев в кулуарах международного форума "Энергопром" в Казани.