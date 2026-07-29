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Boeing отложила возвращение Starliner: первый после аварийной миссии полёт теперь ждут не раньше конца 2026 года

Boeing отложила возвращение Starliner: первый после аварийной миссии полёт теперь ждут не раньше конца 2026 года

Компания рассчитывала провести беспилотную и пилотируемую миссии корабля в 2026 году, но после обсуждений с NASA перенесла запуск грузового Starliner-1 минимум на IV кварталBoeing и NASA продолжают согласовывать дату следующего полёта космического корабля CST-100 Starliner, который должен отправиться к МКС в беспилотной грузовой миссии.

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