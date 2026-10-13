На платформе Xiaomi появился умный выключатель с энергопотреблением от 0,06 Вт

С поддержкой Bluetooth Mesh 2.0. Умный выключатель Lingpu Magnetic Latching Low-Power E7S, который появился на онлайн-платформе Xiaomi, поступит в продажу в Китае 17 октября.
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