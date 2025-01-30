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Закон, порядок, государство

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Базовый тральщик Северного флота «Котельнич» выполнил учебно-боевые задачи в Баренцевом море

Базовый тральщик Северного флота «Котельнич» выполнил учебно-боевые задачи в Баренцевом море

Боевые расчёты тральщика выполнили ряд артиллерийских стрельб по морской мишени, имитирующей безэкипажный катер, береговой цели, а также по мишени, имитирующей плавающую мину.

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