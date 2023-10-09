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Бойцы РФ пресекли попытки атаки пехоты ВСУ на Южно-Донецком участке

Бойцы РФ пресекли попытки атаки пехоты ВСУ на Южно-Донецком участке

Руководитель пресс-службы группы Вооружённых сил Российской Федерации «Восток» Олег Чехов указал на тот факт, что военнослужащим удалось успешно провести операцию по отражению атакующих манёвров нацистов Киева на Южно-Донецком участке линии боевого соприкосновения.

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