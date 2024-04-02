На территории Ростовской области прошли оперативно-профилактические мероприятия в сфере миграции

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Ростовской области совместно с коллегами УОДУУП и ПДН ГУ МВД России по Ростовской области, Госавтоинспекции, оперативниками донского полицейского главка, а также сотрудниками территориальных отделов полиции провели оперативно-профилактические мероприятия, направленные на выявление иностранных лиц, незаконно осуществляющих трудовую деятельность.