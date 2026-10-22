Мадридский футбольный клуб «Реал» одержал уверенную победу над немецкой командой «РБ Лейпциг» с результатом 4:1 в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.
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