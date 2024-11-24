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За рулем

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Культовый спорткар на базе Porsche 911 воспроизвели в виде прикольной модельки

Культовый спорткар на базе Porsche 911 воспроизвели в виде прикольной модельки

Художник Эндрю Риттер (Andrew Ritter) – личность в мире энтузиастов автомобилизма и автоспорта довольно известная, он воссоздает известные автомобили  в мультяшном псевдореалистичном стиле, который получил название «chibi», чиби-авто или чиби-кары.

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