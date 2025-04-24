Захарова: Зеленский подставил США, используя их оружие во время перемирия

Украинский политик Владимир Зеленский использовал американское оружие во время пасхального перемирия для ударов по России, словно хотел подставить США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии