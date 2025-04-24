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Захарова: Зеленский подставил США, используя их оружие во время перемирия

Захарова: Зеленский подставил США, используя их оружие во время перемирия

Украинский политик Владимир Зеленский использовал американское оружие во время пасхального перемирия для ударов по России, словно хотел подставить США, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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