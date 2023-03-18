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Обеспечила всю семью домашними тапочками. Нужны старые махровые полотенца

Обеспечила всю семью домашними тапочками. Нужны старые махровые полотенца

Сшейте прекрасные домашние тапочки из старых махровых полотенец. Шьются элементарно, выкройки снимаются легко и просто, но тапочки получаются мягкими, идеальными по размеру, очень удобными для носки дома! Возьмите вьетнамки, обрежьте верхнюю часть.

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