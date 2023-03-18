Обеспечила всю семью домашними тапочками. Нужны старые махровые полотенца

Сшейте прекрасные домашние тапочки из старых махровых полотенец. Шьются элементарно, выкройки снимаются легко и просто, но тапочки получаются мягкими, идеальными по размеру, очень удобными для носки дома! Возьмите вьетнамки, обрежьте верхнюю часть.
Сшейте прекрасные домашние тапочки из старых махровых полотенец. Шьются элементарно, выкройки снимаются легко и просто, но тапочки получаются мягкими, идеальными по размеру, очень удобными для носки дома! Возьмите вьетнамки, обрежьте верхнюю часть.
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