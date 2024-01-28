Михаил Делягин: Мы видим безнаказанность этнического террора

НК

Наталья Климова

Я родилась и выросла в Грозном.Потом меня,мою семью неоднократно пытались оскорбить,ограбить и прочее,просто по факту что мы русские.Кричали:"вон,на свою историческую родину".С 1993 года я живу в России и никого из приезжих не собираюсь здесь привечать!!!Так же категорически настроены наши друзья,приехавшие из Киргизии,Узбекистана...Те кто по полной хлебнул "благодарности"за свой труд в национальных республиках.Поясню,среди моего круга друзей нет просто рабочих,есть грамотные нефтяники,врачи,учителя,химики...Вы всех выжили.А теперь в своих странах с работой туго,раз готовы переться на чужую территорию?!!Теперь по поводу Отечественной войны.Да,воевали многие и из национальных республик.Но не стоит преувеличивать свою роль в великой Победе!Доля воюющих националов неизмеримо мала по сравнению с русскими в той войне.Знаю о чем говорю,отец был учёным -историком.И сейчас,иностранные рабочие не нужны.Предполагаю что завозят по многим причинам работадатели.Но, поверьте,справимся сами.Вон у нас дворником работает пожилой,много отсидевший мужчина.И прекрасно справляется!!!Пришел молодой узбек,покрутил носом,типа зарплата маловата.Пока он думал,взяли того и теперь весь дом не нарадуется.Работает уже не первый год.На маршрутках заменили водителей на русских.Знаете,так хорошо стало ездить!Никто не рулит как на скакуне по горам!!!Не включает на всю громкость не всегда приятную слуху национальную музыку,не болтает громко по телефону,не курит(кстати,странно,вроде мусульманам нельзя?).Так что стало много спокойнее.А когда со многих строек работничков турнули,перестали новые дома заваливаться!Патрульной уборкой занимались,так смотрю недавно,снег цыганский табор гребёт!Так и пусть работают,свои,привычные!!Да,мне очень хочется чтобы все жили на своих территориях и не мешали жить другим сообразно веками выработанным правилам!!!Я,лично,озабочена безопасностью своей юной дочери,к которой неоднократно уже пытались приставать азиаты,привлекаемые гривой светлых волос.Мне нужны внуки русского происхождения.Те кому я смогу передать традиции семьи!Живите у себя и я с радостью буду признавать и ваше участие в ВОВ и ваши успехи в мировой экономике!!!