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BMW iX3 собрал десятки тысяч предзаказов в Китае

BMW iX3 собрал десятки тысяч предзаказов в Китае

Компания BMW открыла предварительные продажи своего электрического кроссовера iX3 серии Neue Klasse на автосалоне в Чэнду 21 августа.

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