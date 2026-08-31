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Царьград

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ООН сообщила о возвращении 1,7 млн беженцев в Сирию в 2024

ООН сообщила о возвращении 1,7 млн беженцев в Сирию в 2024

В Сирии после смены власти в конце 2024 года 1,7 млн беженцев и 1,9 млн перемещенных лиц вернулись домой.

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