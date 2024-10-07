Т-800 - советский бульдозер, от которого европейцы пришли в ужас

76,7K прочтений По непонятной причине, основная масса любителей тяжёлой техники, предпочитает изучать вездеходы и грузовики, забывая про трактора и бульдозеры, серди которых не меньше машин, которые могут по-настоящему удивить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии