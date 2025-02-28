Депутат Колесник предложил отправить памперсы главе разведслужбы Швеции

Депутат Госдумы Андрей Колесник предложил отправить в Швецию памперсы в ответ на призывы главы военной разведки этой страны Томаса Нильссона к усилению государственной обороноспособности и подготовке шведских вооруженных сил к возможному конфликту с Россией.
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