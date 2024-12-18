❗️⚡️По данным издания "Бизнес журнал" со ссылкой на ФСБ, террористический акт совершил 29-летний гражданин Узбекистана, завербованный украинскими спецслужбами.
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❗️⚡️По данным издания "Бизнес журнал" со ссылкой на ФСБ, террористический акт совершил 29-летний гражданин Узбекистана, завербованный украинскими спецслужбами.