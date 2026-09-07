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IPGeoAI: трансформер и LLM улучшили геолокацию по IP — точность выросла на 6%

IPGeoAI: трансформер и LLM улучшили геолокацию по IP — точность выросла на 6%

Для доставки локального контента, таргетинга и контроля цифровых прав сервисам важно знать, в каком городе находится пользователь.

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