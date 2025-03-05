Голливудская трагедия: в США начинается новый суд по делу о смерти Мэттью Перри

Обвиняемые по делу о смерти актера Мэттью Перри сегодня предстанут перед судом, включая одного из врачей звезды, который прописывал ему сильнодействующие психотропные вещества, а также женщину, которая являлась их поставщиком.
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