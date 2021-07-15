В Республике Татарстан заместитель главного инженера аквапарка подозревается в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

Следственными органами Следственного комитет Российской Федерации по Республике Татарстан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч.
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