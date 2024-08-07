Мэр Орска извинился перед инвалидом СВО за отсутствие пандусов в администрации

Временно исполняющий обязанности мэра Орска Артем Воробьев извинился перед инвалидом СВО, которому пришлось карабкаться на коленях, чтобы попасть на прием, все из-за отсутствия пандусов в здании городской администрации.
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