"Пустили по ложному следу": Захарова раскрыла детали фальсификации в Буче

Официальный представитель МИД России заявила, что Киев выдал останки "азовцев"* за жертвы среди мирного населения.
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