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Над Черным морем ночью перехвачены и уничтожены четыре «самолетных» беспилотника

Над Черным морем ночью перехвачены и уничтожены четыре «самолетных» беспилотника

Прошедшей ночью снова Киев делал попытку совершить теракты на территории России. Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре дрона самолетного типа над акваторией Черного моря, еще два – над Белгородской областью.

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