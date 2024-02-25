Над Черным морем ночью перехвачены и уничтожены четыре «самолетных» беспилотника

Прошедшей ночью снова Киев делал попытку совершить теракты на территории России. Дежурные средства противовоздушной обороны нейтрализовали четыре дрона самолетного типа над акваторией Черного моря, еще два – над Белгородской областью.
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