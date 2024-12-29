Новый год, новые надежды: что Путин пожелал россиянам в новогодних открытках 2024 года Ирэн ОрлонскаяПрезидент России Владимир Путин продолжает традицию новогодних поздравлений, которые он адресует известным общественным деятелям, журналистам и чиновникам.
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