Новый год, новые надежды: что Путин пожелал россиянам в новогодних открытках 2024 года Ирэн ОрлонскаяПрезидент России Владимир Путин продолжает традицию новогодних поздравлений, которые он адресует известным общественным деятелям, журналистам и чиновникам.