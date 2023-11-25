Регион 29
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Регион 29

4 подписчика

Студенты Котласского педагогического колледжа изготовили суповые и фруктовые наборы для бойцов в зоне СВО

Накануне заготовки волонтёров отправили в зону проведения специальной военной операцииНакануне заготовки волонтёров отправили в зону проведения специальной военной операцииВсё дело в том, что в Котласском педагогическом колледже имени А.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх