Студенты Котласского педагогического колледжа изготовили суповые и фруктовые наборы для бойцов в зоне СВО

Накануне заготовки волонтёров отправили в зону проведения специальной военной операцииНакануне заготовки волонтёров отправили в зону проведения специальной военной операцииВсё дело в том, что в Котласском педагогическом колледже имени А.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)