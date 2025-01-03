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Посол Китая в РФ: США рискуют проиграть, играя с тайваньской картой

Посол Китая в РФ: США рискуют проиграть, играя с тайваньской картой

КНР осуждает США за поддержку независимости Тайваня, призывая прекратить дестабилизацию региона. Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявляет о риске поражения Вашингтона и призывает соблюдать принцип единого Китая, закрепленный в дипломатических соглашениях.

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